Подмосковье 18 января 2023, 18:59 Благоустройство бульвара 65-летия Победы завершится в Подольске в 2023 году

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Благоустройство пешеходной зоны по бульвару 65-летия Победы от улицы Академика Доллежаля до границы микрорайона Кузнечики в Подольске завершится осенью 2023 года. Территория станет точкой притяжения всех слоев населения и разных возрастных групп.

«Наша задача — создать из неухоженного пустыря любимое место отдыха и времяпрепровождения горожан. К благоустройству территории приступили в конце сентября прошлого года», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Он также отметил, что осенью провели предварительные работы на участке: установили часть бортовых камней и подготовили основание под пешеходные дорожки. Ремонтные работы возобновятся весной. Концептуальная разработка проекта благоустройства бульвара в Подольске связана с военно-патриотической тематикой, так как неподалеку располагается военный аэродром Кузнечики.

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Кроме того, на благоустроенной территории появятся детская и спортивная площадки, фонтан, площадки для катания на роликах и скейтбордах. Будут обустроены и территории для проведения ярмарок выходного дня — там можно будет разместить мобильные торговые объекты. Также планируется комплексное освещение и озеленение территории.

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