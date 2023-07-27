Подмосковье 27 июля 2023, 10:02 Благоустройство бульвара 65-летия Победы в Подольске завершится в августе Телеканал «360»

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Обновление бульвара 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики в Подольске подходит к концу. Объект планируют сдать уже в августе, хотя по графику завершение работ должно быть только в октябре.

Новая часть бульвара готова на 84%. Уже установлены большие световые арки, несколько качелей, лавочки и детская площадка. Рабочие завершают укладку тротуарной плитки и резинового покрытия детской и спортивной площадок, бетонируют скейт-парк и готовят грунт для газона.

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Центром притяжения бульвара станет универсальная круглогодичная арена, которая летом будет фонтаном, а зимой — катком. Рабочие начали подготовку к ее устройству.

В старой части бульвара также начались подготовительные работы к строительству площади, где установят стелу «Населенный пункт воинской доблести».

«Здесь будет установлена стела, где описаны все исторические факты, которые были в Подольске. <…> Естественно, все делается для жителей, чтобы здесь было комфортно: освещение, урны, лавочки, цветочки. Будет очень красиво», — поделился заслуженный художник Российской Федерации, автор стелы «Населенный пункт воинской доблести» Роман Фашаян.

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков осмотрел благоустраиваемую территорию вместе с жителями микрорайона Кузнечики.

«На данном участке был пустырь, <…>, а сейчас все очень здорово обустроили. Огромное спасибо администрации, главе города за то, что он не оставляет наш район Кузнечики без присмотра», — сказал жительница Подольска Екатерина Ефимова.

Проект реализуют в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды».

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