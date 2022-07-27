Благоустройство берега Живописной бухты началось в Одинцове

Первый этап масштабного благоустройства береговой зоны вдоль Мякининского шоссе в Одинцове будет реализован в октябре. На сегодняшний день работы выполнены на 15%.

На берегу Живописной бухты появится амфитеатр с пирсом и комфортный песчаный пляж с лежаками из лиственницы, гамаками и зонтами. На набережной проложат дорожки и тропинки из песчано-гравийного покрытия, деревянного настила и деревянных пошаговых досок. На всей территории планируется создание современной, живой и безопасной световой среды для вечерних прогулок. Повсеместно будут высажены деревья и кустарники.

Источник фото: телеканал «360»

В текущем году будут благоустроены первые 300 метров береговой линии.

«После завершения всех работ эта территория должна стать большой зоной отдыха для горожан и туристов», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в Одинцове выполнены все подготовительные и демонтажные работы. Делается планировка участка, установка свай под площадку для йоги и лестницы. Ведется устройство металлического основания амфитеатра. Первую очередь проекта реконструкции планируется завершить в октябре.

Благоустройство проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». За два года в Подмосковье благоустроят еще восемь набережных.