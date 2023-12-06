Подмосковье 06 декабря 2023, 15:00 Благоустройство 8 наукоградов Подмосковья запланировали на ближайшие 2 года Министерство благоустройство Московской области

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Благоустройство восьми наукоградов запланировали в Московской области на ближайшие два года. Работы повысят привлекательность городов и качество жизни граждан.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказзал, что работы по благоустройству пройдут во Фрязине, Дубне, Протвине, Черноголовке, Жуковском, Реутове, Королеве и Пущине. Соответствующее предложение поддержало правительство России. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Работы выполнят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Во время преобразования общественные территории благоустроят в парках, скверах и аллеях.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что городские парки получили вторую жизнь благодаря программам по благоустройству, которые реализуются на территории региона.

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