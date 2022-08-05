Благоустройство 25 дворов и 6 больших губернаторских площадок завершат в Химках к 1 сентября

В Химках продолжаются благоустройство дворов, ремонт подъездов и дорожного покрытия, обновление детских площадок. Глава округа Дмитрий Волошин провел комплексный обход вместе с жителями.

Источник фото: телеканал «360»

«Химчане любят свой город и всегда говорят, что они хотят улучшить, высказывают свои пожелания. Благодаря регулярным встречам мы держим на контроле качество благоустройства дворов, обслуживание домов, детских площадок и дорог», — отметил Дмитрий Волошин.

На улице Победы, 6/20, обновили детскую площадку площадью 178 квадратных метров — здесь установили новые урны, скамейки, опоры освещения и игровую зону с качелями.

Источник фото: телеканал «360»

По распоряжению главы городского округа во дворе установят камеры по программе губернатора «Безопасный регион».

Источник фото: телеканал «360»

Всего к 1 сентября в Химках будет благоустроено 25 дворов. Также закончат устройство шести больших губернаторских площадок и заасфальтируют 28 народных троп.

На Юбилейном проспекте, в доме № 60, ремонтируют подъезды. Уже заменили двери и почтовые ящики. Впереди — покраска полов, стен, перил и ремонт ступенек.

В общей сложности в этом году по программе губернатора «Мой подъезд» отремонтируют 91 подъезд, из них уже готово 60.

Источник фото: телеканал «360»

Также жители дома № 60 на Юбилейном проспекте обратились к главе с просьбой помочь в установке шлагбаума во дворе. По их словам, автомобилисты используют двор для сквозного проезда, что нарушает тишину и безопасность.

«Мы собрались здесь, вышли другие жители обсудить именно этот вопрос. Возможно, все-таки должны быть шлагбаумы, чтобы здесь нам поспокойней было. Потому что сейчас наш двор стал дублером Юбилейного проспекта. Дмитрий Владимирович нас услышал, мы рады, что будет решение этого вопроса. Мы любим свои Химки, любим свой двор и будем за него стоять обязательно», — рассказала жительница дома на Юбилейном проспекте Ольга Рылеева.

Дмитрий Волошин распорядился решить вопрос со шлагбаумом и организовать общую встречу с жителями и представителями ГИБДД, чтобы обсудить закрытие проезда через двор.

«В каждом дворе жители должны чувствовать себя уютно и безопасно. Все просьбы приняты в работу. Теперь наша задача — оперативно их выполнить», — отметил Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

Также глава Химок проверил ход ремонта дороги на проспекте Мельникова. Он отметил, что в общей сложности в этом году в Химках обновят 13 дорог. Четыре из них уже отремонтировано: это Вашутинское шоссе, Соколовская, Опанасенко и Железнодорожная улицы. Продолжаются работы на улице Микояна, проспекте Мельникова и улице Шевченко.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что реконструкция улицы Чистяковой в Одинцове завершится к концу года.