Подмосковье 15 августа 2023, 11:55 Благоустройство 21 станции Подмосковья завершится к запуску МЦД-3 и МЦД-4 Министерство благоустройства Московской области

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В Подмосковье продолжается благоустройство территорий у станций МЦД-3 и МЦД-4. Так, 21 станция в семи городских округах преобразится в ближайшее время.

МЦД-3 Зеленоград — Раменское проходит по 21 станции в Химках, Люберцах и Раменском. МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный идет через девять станций в Наро-Фоминске, Одинцове, Реутове и Балашихе.

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После благоустройства на территориях появятся зоны ожидания, стоянки для машин, пешеходные зоны и тротуары. В Министерстве благоустройства Московской области заявили, что данные мероприятия направлены на улучшение условий проживания жителей и облегчение доступа к транспортным узлам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году.

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