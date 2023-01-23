Подмосковье 23 января 2023, 12:44 Благоустройство 18 скверов выполнят в Подмосковье в 2023 году

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Благоустройство 18 скверов Подмосковья запланировано на 2023 год. Улучшение территорий в шаговой доступности — новое направление в работе министерства благоустройства, которое стартовало в 2022 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Это небольшие транзитные территории, расположенные в шаговой доступности от домов, которые мы делаем максимально комфортными для прогулок», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Работы планируют начать весной, а к осени территории уже будут благоустроены. В скверах обустроят удобные пешеходные дорожки, поставят новые скамьи и урны. На некоторых территориях появятся спортивные и детские игровые площадки. Отмечается, что основной упор делают на комфорт и безопасность жителей. В этих целях в скверах установят новое уличное освещение и камеры видеонаблюдения.

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В 2023 году скверы приведут в порядок в Балашихе, Воскресенске, Дзержинском, Коломне, Королеве, Лобне, Лыткарине, Луховицах, Люберцах, деревне Жуковка, Одинцове, Павловском Посаде, Подольске, Раменском, Щелкове и Электростали. В прошлом году в рамках программы в Подмосковье благоустроили 19 скверов.

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