Подмосковье 11 августа 2023, 17:07 Благоустройство 15 станций Подмосковья завершится к запуску МЦД-3 Министерство благоустройства Московской области

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Благоустройство 15 станций Московской области завершится к запуску МЦД-3. Это произойдет в этом месяце, сообщили в министерстве благоустройства региона.

Работы проводят на станциях Фирсановская, Люберцы-1, Томилино, Малаховка, Панки, Ухтомская, Красково, Раменское, Фабричная, Ильинская, Быково, Удельная, Кратово, Есенинская, Ипподром. Специалисты приводят в порядок парковки, зоны ожидания, меняют тротуары и проезжую часть, обновляют разметку и пешеходные переходы.

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«Мы обустраиваем удобные зоны ожидания, обновляем пункты остановок общественного транспорта, ремонтируем дороги и тротуары рядом со станциями, оборудуем парковочные места», — сообщил министр Михаил Хайкин.

МЦД-3 «Зеленоград — Раменское» проходит на территории Химок, Люберец и Раменского. Путь третьего диаметра проходит через 21 станцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году.

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