facebook_pixel
    11 февраля 2022, 14:02

    Благоустроят набережную Оки и построят ледовый дворец. Каширу ждут перемены

    Врио главы Каширы рассказал губернатору Подмосковья о переменах в округе

    Александр Блинов, Анастасия Аброськина

    В Кашире масштабно благоустроят набережную Оки и построят ледовую арену. Оба проекта очень важны для жителей, подчеркнул исполняющий обязанности главы округа Николай Ханин. Об этом он доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

    Благоустроят набережную Оки и построят ледовый дворец. Каширу ждут перемены | Изображение 1

    Воробьев назвал очень знаковым то, что Кашира выиграла по президентскому проекту благоустройство набережной.

    Скоро здесь обустроят открытый пляж и прогулочные места, появятся родники и лодочная станция.

    Благоустроят набережную Оки и построят ледовый дворец. Каширу ждут перемены | Изображение 2

    На набережной сделают пирсы для ловли рыбы и купания, откроют детские, спортивные и смотровые площадки.

    «Мы обязательно это сделаем. Еще одна тема, которая звучала часто, — это ледовый дворец. Нужно довести до логического завершения», — заявил губернатор.

    Благоустроят набережную Оки и построят ледовый дворец. Каширу ждут перемены | Изображение 3

    Ханин сообщил, что власти городского округа делают упор на личные встречи и выезды.

    «Постоянно взаимодействуем с нашими жителями. Конечно, мы используем „Добродел“, и все обращения, которые к нам идут по этой программе, эффективно отрабатываем. Не просто отрабатываем, а даем ответ по тем изменениям, которые они требуют, и эти изменения должны быть сегодня», — сказал он.

    Медицина

    Тема здравоохранения — одна из самых приоритетных, заявил Ханин. По его словам, качество жизни, прежде всего, зависит от здоровья.

    Мы привлекли за последний год 24 врача и четырех фельдшеров. Субсидируем жилье, выделяем новые квартиры

    Николай Ханин.

    Ханин напомнил Воробьеву, как на одной из встреч к нему обратилась молодая пара. По поручению губернатора им выделили квартиру, и буквально недавно у пары родился сын.

    Благоустроят набережную Оки и построят ледовый дворец. Каширу ждут перемены | Изображение 4

    «Они с глубоким признанием и уважением говорят спасибо большое вам. Это очень важный шаг был в их жизни», — сообщил Ханин.

    В 2022 году продолжат капитальный ремонт терапевтического корпуса Центральной районной больницы.

    ЖКХ

    В 2021 году капитально отремонтировали сети водоснабжения и появились водонапорные башни в деревнях Малое Ильинское и Елькино. Перемены ощутили около 250 жителей.

    В порядок привели 323 подъезда. В 34 многоквартирных домах завершили капитальный ремонт с заменой кровель или фасадов.

    Школы

    Ханин отметил, что развитие невозможно без специалистов. Их нужно готовить с самого начала, с получения образования.

    «Поэтому уделяем этому большое внимание, существенное. У нас пять „Точек роста“ открыто — обучаются свыше 1,5 тысячи детей», — сообщил он.

    Благоустроят набережную Оки и построят ледовый дворец. Каширу ждут перемены | Изображение 5

    Губернатор заявил, что нужно помочь педагогам и учителям. Он поручил заняться этим, ведь в каждом округе должна быть флагманская школа.

    Прошу, займитесь персонально. Определитесь с флагманской школой Каширы и возглавьте ее попечительский или наблюдательный совет

    Андрей Воробьев.

    По есловам Воробьева, важно личное участие главы, и тогда все получится.

    Спорт

    Центральный стадион Каширы уже отремонтировали, отметил Воробьев. Он спросил, как обстоят дела с ледовым катком.

    Ханин подтвердил, что это очень важный проект, ведь многие жители хотят именно ледовый каток. По этому вопросу они на постоянной связи с министром спорта Московской области Дмитрием Абареновым.

    «Прорабатываем, просим вашей поддержки. Проект у нас ест — мы его переработаем и вам доложим», — сказал Ханин.

    «Обязательно поможем», — заключил губернатор Московской области.