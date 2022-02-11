Благоустроят набережную Оки и построят ледовый дворец. Каширу ждут перемены

В Кашире масштабно благоустроят набережную Оки и построят ледовую арену. Оба проекта очень важны для жителей, подчеркнул исполняющий обязанности главы округа Николай Ханин. Об этом он доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Воробьев назвал очень знаковым то, что Кашира выиграла по президентскому проекту благоустройство набережной.

Скоро здесь обустроят открытый пляж и прогулочные места, появятся родники и лодочная станция.

На набережной сделают пирсы для ловли рыбы и купания, откроют детские, спортивные и смотровые площадки.

«Мы обязательно это сделаем. Еще одна тема, которая звучала часто, — это ледовый дворец. Нужно довести до логического завершения», — заявил губернатор.

Ханин сообщил, что власти городского округа делают упор на личные встречи и выезды.

«Постоянно взаимодействуем с нашими жителями. Конечно, мы используем „Добродел“, и все обращения, которые к нам идут по этой программе, эффективно отрабатываем. Не просто отрабатываем, а даем ответ по тем изменениям, которые они требуют, и эти изменения должны быть сегодня», — сказал он.

Медицина

Тема здравоохранения — одна из самых приоритетных, заявил Ханин. По его словам, качество жизни, прежде всего, зависит от здоровья.

Мы привлекли за последний год 24 врача и четырех фельдшеров. Субсидируем жилье, выделяем новые квартиры Николай Ханин.

Ханин напомнил Воробьеву, как на одной из встреч к нему обратилась молодая пара. По поручению губернатора им выделили квартиру, и буквально недавно у пары родился сын.

«Они с глубоким признанием и уважением говорят спасибо большое вам. Это очень важный шаг был в их жизни», — сообщил Ханин.

В 2022 году продолжат капитальный ремонт терапевтического корпуса Центральной районной больницы.

ЖКХ

В 2021 году капитально отремонтировали сети водоснабжения и появились водонапорные башни в деревнях Малое Ильинское и Елькино. Перемены ощутили около 250 жителей.

В порядок привели 323 подъезда. В 34 многоквартирных домах завершили капитальный ремонт с заменой кровель или фасадов.

Школы

Ханин отметил, что развитие невозможно без специалистов. Их нужно готовить с самого начала, с получения образования.

«Поэтому уделяем этому большое внимание, существенное. У нас пять „Точек роста“ открыто — обучаются свыше 1,5 тысячи детей», — сообщил он.

Губернатор заявил, что нужно помочь педагогам и учителям. Он поручил заняться этим, ведь в каждом округе должна быть флагманская школа.

Прошу, займитесь персонально. Определитесь с флагманской школой Каширы и возглавьте ее попечительский или наблюдательный совет Андрей Воробьев.

По есловам Воробьева, важно личное участие главы, и тогда все получится.

Спорт

Центральный стадион Каширы уже отремонтировали, отметил Воробьев. Он спросил, как обстоят дела с ледовым катком.

Ханин подтвердил, что это очень важный проект, ведь многие жители хотят именно ледовый каток. По этому вопросу они на постоянной связи с министром спорта Московской области Дмитрием Абареновым.

«Прорабатываем, просим вашей поддержки. Проект у нас ест — мы его переработаем и вам доложим», — сказал Ханин.

«Обязательно поможем», — заключил губернатор Московской области.