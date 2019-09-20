Благоустроенный центр Видного откроют 22 октября. Там появится скейт-парк и набережная для прогулок

Открытие благоустроенной территории центральной части города Видное запланировано на 22 октября. Сейчас там уже готов скейт-парк и памп-трек для велосипедистов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Источник фото: Фотобанк Московской области

К общему проекту благоустройства территории Видного добавилась очистка Тимоховского пруда. Как рассказал глава Ленинского городского округа Валерий Венцаль, запланировано было сделать новую набережную, зону тихого отдыха, но когда рабочие приступили к строительным работам, выяснилось, что в нижнем Тимоховском пруду бьют ключи.

«Совместными усилиями хозяйственных организаций и представителей проектировщика внесли корректировки. Мы спустили водоем, начали чистить дно от ила и мусора. Затем ключи сведем в один колодец, из которого вода будет поступать в пруд», — уточнил Валерий Венцаль.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Глава Ленинского городского округа заявил, что очистка Тимоховского пруда дала старт программе по приведению в порядок водоемов на территории муниципалитета.

Работы по благоустройству Видного идут по всем направлениям: уже готов скейт-парк, готовятся коммуникации для зоны фонтанов, расчищается прибрежная зона.

Ход работ по благоустройству у кинотеатра «Искра» глава муниципалитета взял на отдельный контроль, так как от жителей стали поступать жалобы на некачественную укладку плитки, что подтвердилось на выездном совещании с подрядчиками: в некоторых местах плитка действительно уложена с нарушениями. В связи с этим было принято решение не принимать такую работу.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

«Мы не скрываем, что ведем претензионную работу со всеми подрядчиками, которые оказывают некачественные услуги. И тем более не планируем ее оплачивать», — заметил Валерий Венцаль. Он пообещал, что на этот участок будет обращено особое внимание и попросил администраторов интернет-сообществ, опубликовавших информацию о некачественной работе подрядчика, прийти на контроль исправления недочетов.

Местная жительница Анастасия Викторовна призналась, что очень ждет, когда откроется набережная у кинотеатра «Искра». «Все-таки центр города! Хотелось бы иметь больше мест, где можно отдохнуть и просто прогуляться. И отдельное спасибо за скейт-зону для ребят. Теперь они смогут кататься безопасно и для нас, и для себя», — сказала Анастасия Викторовна.

Скейт-парк и памп-трек (специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов, не содержащая ровных участков — прим. ред.) уже готовы, но заработают они одновременно со всей благоустроенной зоной в центре Видного. Открыть территорию для жителей запланировано 22 октября.