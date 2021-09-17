Благоустроенный сквер открыли в центре Электростали

От бурелома в центре Электростали не осталось и следа. Теперь здесь раскинулся живописный сквер Восточный. На месте погибших деревьев и сухостоя красуются туи, сосны и ели. Десятки кустарников и многолетников высадили вдоль тропинок и на детской площадке. Работы по благоустройству реализовали в рамках президентского проекта «Комфортная городская среда».

В сквере стало светло, здесь поставили новые фонари. Тропиночную сеть расположили с учетом трафика посетителей.

«Это те связи пешеходные, которые исторически сложились и необходимы людям. Они идут через парк на работу, здесь медицинское учреждение, дом культуры один, дом культуры другой. Важнейшее место для восточной части города», — сказал начальник управления архитектуры и градостроительства администрации г. о. Электросталь Джамбулат Булатов.

Для малышей в сквере поставили песочницу и качели. Подростки и взрослые смогут заниматься на тренажерах, а также играть в баскетбол и волейбол. Есть места и для спокойного отдыха — лежаки и прогулочная зона с лавочками.

«Этот великолепный проект для всех абсолютно жителей, которые проживают не только в восточной стороне города, но и во всем городе», — отметила глава г. о. Электросталь Инна Волкова.

Источник фото: телеканал «360»

К открытию сквера здесь установили памятник Герою Советского Союза, жительнице Электростали Екатерине Деминой. В 15 лет она пошла служить на фронт. Прибавила к возрасту пару лет — боялась, что не возьмут. Работала медсестрой, лечила людей на корабле, на котором эвакуировали пострадавших. Все они были ранены под Сталинградом. После окончания битвы в 1943 году работала санинструктором в Крыму. А еще участвовала в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Чехословакии. Конец войны Екатерина Демина встретила в Вене. Теперь память о ней увековечена здесь, в Восточном сквере.

Благоустройство Восточного сквера на этом не заканчивается. Скоро здесь установят сцену для концертов и массовых гуляний. На очереди в Электростали — реконструкция Вокзальной и Центральной площадей.