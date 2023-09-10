Подмосковье 10 сентября 2023, 07:30 Благоустроенный парк у озера Киово открыли в Лобне Министерство благоустройства Московской области

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Парк и набережную у озера Киово торжественно открыли после работ по благоустройству. На территории оборудовали новые пешеходные дорожки, обновили спортивную площадку, а вдоль дамбы у водоема установили мостики.

«Озеро Киово является природным памятником и важной местной достопримечательностью, а парк расположен на территории самого древнего из поселений нынешней Лобни. Поэтому для нас было важно создать здесь необходимые условия для комфортного отдыха. Работы завершены, и мы надеемся, что парк и озеро станут точками притяжения и любимыми местами отдыха горожан», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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На территории парка сохранили братскую могилу советских солдат и информационные стенды, посвященные Великой Отечественной войне, а памятник героям ВОВ отреставрировали. Также специалисты разместили новые архитектурные формы, установили современную систему уличного освещения и камеры видеонаблюдения.

В честь открытия парка зрителям показали представление «Древнее Киово», рассказывающее об истории этого места. Также для гостей подготовили праздничную концертную программу с выступлениями местных творческих коллективов. Кроме того, желающие присоединились к мастер-классам по колокольному звону, декоративно-прикладному творчеству и рисованию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал улучшить качество содержание парков региона.

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