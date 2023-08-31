Подмосковье 31 августа 2023, 13:51 Благоустроенный лесопарк в Видном откроют 1 сентября Министерство благоустройства Московской области

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Видновский лесопарк в Ленинском городском округе откроют для посещения 1 сентября. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

«Благодаря программе губернатора Андрея Воробьева „Парки в лесу“ мы создаем там комфортные условия для прогулок и занятий спортом в любое время года, независимо от погоды. Завтра открывается для посещений Видновский лесопарк. Мы надеемся, что он станет любимым местом для прогулок и отдыха у местных жителей», — рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

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В лесопарке сделали дорожки, павильон проката, туалет. У входа есть удобная парковка, а со стороны улицы Ольховой к услугам жителей будут парковка, площадка для детей и место для прогулок с собаками. Здесь же расположат уличные тренажеры.

Проектом благоустройства предусмотрены также павильон администрации и комната матери и ребенка. В части лесопарка, примыкающей к оврагу, завершается устройство настила с видовыми площадками, беседками и скамьями. Скоро на территории появятся парковая мебель, урны и навигация.