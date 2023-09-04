Подмосковье 04 сентября 2023, 14:45 Благоустроенный лесопарк в Павловской Слободе откроют 8 сентября Пресс-служба администрации городского округа Истра

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Лесопарк в селе Павловская Слобода под Истрой готовится к открытию. Его обустроили по региональной программе «Парки в лесу».

Пресс-служба администрации городского округа Истра Пресс-служба администрации городского округа Истра Пресс-служба администрации городского округа Истра Пресс-служба администрации городского округа Истра

На территории лесопарка появились пешеходные дорожки, входная группа и пункт проката инвентаря. Для безопасности отдыхающих здесь оборудовали пункт охраны, современные системы освещения и видеонаблюдения. Заканчиваются работы по установке детской и спортивной площадок, веревочного парка, открытой сцены и туалетов. Параллельно завершается работа по обустройству кафетерия.

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«Работы в лесопарке выполняются с минимальным вмешательством в экосистему», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Официальное открытие лесопарка состоится 8 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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