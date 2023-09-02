Подмосковье 02 сентября 2023, 13:38 Благоустроенный лесопарк «Гальчино» открыли в Домодедове Министерство благоустройства Московской области

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В Домодедове открыли лесопарк «Гальчино». Мероприятие «Легенда о Галиче» прошло в этно-стиле с квестами, играми, мастер-классами и исторической реконструкцией. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«В этом году в Домодедовском городском округе мы реализовали два больших объекта: парк „Взлет“, который открылся в июле, и лесопарк „Гальчино“. Это природные территории, где созданы места для комфортного отдыха, как спокойного, так и активного», — заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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Территория благоустройства составила 30 гектаров. Специалисты обустроили пешеходные дорожки из гранитного отсева и велолыжный маршрут из уплотненного грунта, установили фонари, входную группу. Рядом оборудовали парковку.

В лесопарке благоустроили старый карьер и родник с вытекающим из него ручьем. По просьбе местных жителей рабочие обновили площадку у родника и обустроили удобные спуски, лестницу из металла, площадку для отдыха, а также мостики и дорожки из деревянного настила. Там же появились смотровые площадки.

В зоне отдыха обустроили спортивные маршруты с полосой препятствий специально для кадетского класса соседней школы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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