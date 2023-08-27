Подмосковье 27 августа 2023, 18:24 Благоустроенный бульвар Маяковского открыли в Жуковском Фото любезно предоставлено пресс-службой администрации г.о. Жуковский

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В Жуковскиом завершили благоустройство бульвара Маяковского от улицы Горького до улицы Пушкина на площади 3,7 гектара. Работы велись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«Эта территория стала продолжением уже обустроенного в прошлом году участка бульвара Маяковского. На территории более чем три гектара мы создали современное пространство, которое, как мы надеемся, будет служить не только транзитной зоной, но и местом для отдыха горожан», — заявил министр Михаил Хайкин.

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Специалисты обустроили асфальтированные проезды и тротуары, установили малые архитектурные формы, скамейки и урны.

Территорию озеленили, также установили современные светильники и камеры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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