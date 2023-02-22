Подмосковье 22 февраля 2023, 12:52 Благоустроенные зоны отдыха у воды появятся в парке «Наташинские пруды» в Люберцах

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Реконструкция парка «Наташинские пруды» завершится в Люберцах в этом году. Там появятся беговые и велодорожки, спортивные и детские площадки, скейт-парк и зоны отдыха.

Глава «Дирекции парков» Алексей Орлов рассказал, что работы планируют завершить к концу этого года. На территории полностью обновят инфраструктуру, заменят дорожно-тропиночные сети, линии электропередачи, освещение, мебель и входные группы.

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«Появятся три зоны, где расположат событийные площадки, зону отдыха и зону отдыха у воды. Все будет обновлено с учетом парковых стандартов, применяемых в Московской области», — добавил он.

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Парк имеет большое значение для жителей округа. В начале прошлого века он стал символом деревни Наташино, которую назвали в честь дочери дворянина Скальского. В прудах водилась необычная рыба: караси, пескари, вьюны и огольцы. В военные годы парк сильно пострадал, после чего началось его восстановление.

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