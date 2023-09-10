Подмосковье 10 сентября 2023, 17:49 Благоустроенную пешеходную зону открыли в Верее Министерство благоустройства Московской области

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Работы по благоустройству пешеходной зоны Вереи в Наро-Фоминске подходят к концу. Территорию уже открыли для прогулок, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«После окончания работ порядка 50% территории города будет благоустроено. Все это благодаря победам во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в котором Верея дважды становилась победителем», — заявил министр Михаил Хайкин.

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Верея — это небольшой город с богатой историей. Его планировку утвердила императрица Екатерина Великая.

Специалисты восстановили бутовую кладку мостовой, создали единую пешеходную связь с рынком и главной площадью, переоборудовали детские и спортивные площадки.

В сквере памяти заменили тротуарную плитку и установили малые архитектурные формы. В зоне отдыха установили скамейки, урны, новые уличные светильники и камеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал улучшить качество содержания парков региона.

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