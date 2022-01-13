Смотровые площадки и амфитеатр появились на благоустроенной набережной Теребенки в Чехове

Набережную реки Теребенки благоустроили в Чехове. Теперь здесь появились удобные пешеходные дорожки и смотровые площадки, расположенные на разной высоте.

Работы выполнили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что проект улучшения набережной победил во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, после чего ее комплексно обновили.

Теперь у жителей города появилась новая зона рекреации — современное пространство для прогулок, спокойного и активного отдыха Михаил Хайкин.

Пруд, расположенный здесь, очистили, а берега укрепили. Обустроили пешеходный настил с амфитеатром, перилами и удобными лестницами.

На набережную ведет пологий пандус с поручнями по обеим сторонам. По нему удобно и безопасно везти коляски и сани.

Здесь установили детскую площадку с горками, качелями и батутом. Появилась спортивная площадка. На входе с улицы Дружбы, у автобусной остановки, поставили общественный туалет и обустроили новые парковочные места.