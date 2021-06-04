Благотворительный забег в поддержку маленького Егора пройдет в Клину 5 июня

В Клину 5 июня проведут благотворительный забег. Мероприятие организует фонд «Поможем вместе». Средства пойдут на помощь ребенку с ДЦП Егору Хромову. Об этом рассказали в пресс-службе фонда.

Все желающие смогут принять участие в забеге 5 июня. Он пройдет на стадионе «Строитель» в Клину. Начало мероприятия 11:00.

У Егора ДЦП, мальчику нужно купить вертикализатор. Эта техника стоит 150 тысяч рублей. Семья Егора сама не может приобрести аппарат. Они обратились к неравнодушным людям за помощью.

Во время мероприятия участники пробегут одну из нескольких дистанций. Выбрать можно любую — от 100 метров до двух километров. Также проведут 400-метровый забег в смешных костюмах и корпоративный забег.

Для участия в мероприятии нужно сделать благотворительный взнос от 300 рублей.

Также для тех, кто не сможет принять участие в забеге, но хочет помочь ребенку, фонд предоставил реквизиты, куда можно отправить любую сумму.

Реквизиты фонда: карта Сбербанк: 4276 4000 2266 8991

Реквизиты ПАО «Сбербанк»:

БИК 044 525 225

ИНН 502 008 32 51

Расчетный счет: 407 038 103 400 000 028 16

Наименование получателя: благотворительный фонд «Поможем вместе».

Сотрудники фонда обращают внимание на то, что при отправке денег в назначении платежа нужно указывать обязательно, что это «Благотворительное пожертвование». Если этого не сделать, то фонд должен будет заплатить налог с поступивших денег, а значит Егор получит меньше, чем вы отправили.