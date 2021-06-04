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    04 июня 2021, 16:30

    Благотворительный забег в поддержку маленького Егора пройдет в Клину 5 июня

    Алена Собкалова, Ксения Чернухина

    В Клину 5 июня проведут благотворительный забег. Мероприятие организует фонд «Поможем вместе». Средства пойдут на помощь ребенку с ДЦП Егору Хромову. Об этом рассказали в пресс-службе фонда.

    Благотворительный забег в поддержку маленького Егора пройдет в Клину 5 июня | Изображение 1

    Все желающие смогут принять участие в забеге 5 июня. Он пройдет на стадионе «Строитель» в Клину. Начало мероприятия 11:00.

    У Егора ДЦП, мальчику нужно купить вертикализатор. Эта техника стоит 150 тысяч рублей. Семья Егора сама не может приобрести аппарат. Они обратились к неравнодушным людям за помощью.

    Во время мероприятия участники пробегут одну из нескольких дистанций. Выбрать можно любую — от 100 метров до двух километров. Также проведут 400-метровый забег в смешных костюмах и корпоративный забег.

    Для участия в мероприятии нужно сделать благотворительный взнос от 300 рублей.

    Также для тех, кто не сможет принять участие в забеге, но хочет помочь ребенку, фонд предоставил реквизиты, куда можно отправить любую сумму.

    Реквизиты фонда: карта Сбербанк: 4276 4000 2266 8991

    Реквизиты ПАО «Сбербанк»:

    БИК 044 525 225

    ИНН 502 008 32 51

    Расчетный счет: 407 038 103 400 000 028 16

    Наименование получателя: благотворительный фонд «Поможем вместе».

    Сотрудники фонда обращают внимание на то, что при отправке денег в назначении платежа нужно указывать обязательно, что это «Благотворительное пожертвование». Если этого не сделать, то фонд должен будет заплатить налог с поступивших денег, а значит Егор получит меньше, чем вы отправили.