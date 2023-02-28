Подмосковье 28 февраля 2023, 16:04 Благотворительный забег в поддержку детского хосписа прошел в Истре

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Благотворительный забег в поддержку детского хосписа провели в Истре. Такая же акция прошла в Москве, Новосибирске и на острове Бали в Индонезии.

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Сумма пожертвования зависила от того, сколько километров пробежит участник. Организаторы оценили стоимость каждого километра в 100 рублей.

«Мы пытались продумать такую комфортную сумму, которую было бы не сложно оплатить каждому. Мы посчитали — 100 рублей за километр», — рассказал участник клуба «ISTRRUN» Сергей Ефимов.

Участие в забеге приняли 13 человек, каждый из которых пробежал по пять километров.

Вырученные средства участники забега переведут Елизаветинскому хоспису, который помогает детям с тяжелыми заболеваниями. Деньги потратят на закупку медикаментов и средств гигиены.

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