24 мая 2023, 09:06
Благотворительный забег прошел на Центральном стадионе в Одинцове
Акция «Я бегу — ребенку помогу!» прошла на Центральном стадионе в Одинцове. Участие в благотворительном забеге приняли жители округа и семьи детей с ограниченными возможностями здоровья.
Благотворительный забег проходит в Одинцове уже шесть лет подряд.
Реклама
«Считаю, что это одна из самых важных благотворительных акций Одинцовского округа. Она объединяет всех неравнодушных людей, готовых помогать детям», — сказала участница забега Екатерина.
Организаторы подготовили дистанции для всех желающих. Подготовленные спортсмены пробежали два с половиной километра, также прошел семейный и паралимпийский забег на 100 метров.
Собранные во время акции средства направят на покупку специальных тренажеров, парт, компьютеров и других необходимых вещей для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Спортсмены
Благотворительность
Реклама
Реклама