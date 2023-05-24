Подмосковье 24 мая 2023, 09:06 Благотворительный забег прошел на Центральном стадионе в Одинцове

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Акция «Я бегу — ребенку помогу!» прошла на Центральном стадионе в Одинцове. Участие в благотворительном забеге приняли жители округа и семьи детей с ограниченными возможностями здоровья.

Благотворительный забег проходит в Одинцове уже шесть лет подряд.

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«Считаю, что это одна из самых важных благотворительных акций Одинцовского округа. Она объединяет всех неравнодушных людей, готовых помогать детям», — сказала участница забега Екатерина.

Организаторы подготовили дистанции для всех желающих. Подготовленные спортсмены пробежали два с половиной километра, также прошел семейный и паралимпийский забег на 100 метров.

Собранные во время акции средства направят на покупку специальных тренажеров, парт, компьютеров и других необходимых вещей для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

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