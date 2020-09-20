Благотворительный забег пройдет 20 сентября в Сергиево‑Посадском округе

Благотворительный забег «Святогорье» стартует 20 сентября в Сергиево-Посадском округе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области​.

Участники забега будут следовать по маршруту, проходящему у подножия Гремячего ключа — одной из главных православных святынь. Температура воды в ключе в любое время года находится на уровне +6 градусов. Водопад является местом притяжения туристов и паломников. Несколько лет назад у ключа началось строительство храма в честь святых великих русских воинов Александра Пересвета и Андрея Осляби.

«Благотворительный забег „Святогорье“ будет проходить у стен строящегося полностью на народные средства храма Пересвета и Осляби. Строительство святыни уже поддержали серебряный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира по дзюдо Александр Михайлин, чемпион мира, чемпион Европы по смешанным единоборствам Владимир Минеев, олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко, чемпион Bellator Александр Волков», — рассказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он добавил, что в рамках забега можно не только активно провести время, но и познакомиться с историей и культурой мест у Гремячего ключа. Кроме того, участники мероприятия могут сделать взнос на строительство храма.

Сам забег проходит в нескольких зачетах. Участники от 14 до 17 лет пройдут дистанцию пять километров. Для людей старше 18 лет есть маршрут на пять и десять километров. Помимо этого, для них сделали зачет по скандинавской ходьбе.