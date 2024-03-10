Подмосковье 10 марта 2024, 14:55 Благотворительный забег на лыжах для помощи больным лейкемией прошел в Одинцове Источник фото: Мария Шматкова

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Благотворительный лыжный забег «Самое время жить» прошел в Одинцове. Акцию организуют уже третий раз, а все собранные средства идут на лечение больных лейкемией.

Благотворительному «Фонду борьбы с лейкемией» удалось собрать более шести миллионов рублей в прошлом году и помочь 20 пациентам.

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По словам генерального директора благотворительной организации Ануш Овсепян, фонд проводит зимние и летние забеги, а лыжня — это уже шестое спортивное мероприятие.

«Нам удалось за эти два года изменить жизни 20 человек. Это очень круто. Нам очень нравится Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха, здесь замечательная природа и атмосфера, есть ощущение настоящей лыжной гонки. Лыжники хорошо знают это место, с удовольствием сюда приезжают, я думаю, что наша дружба с парком — это надолго», — рассказала Овсепян.

В забеге принял участие и серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский.

«Я проехал дистанцию с чувством собственного удовлетворения, что я делаю правильное дело, что я стою на лыжне не просто так. Сегодня я проехал гонку, как и обещал, с улыбкой на лице. Я дарил людям радость, тепло, постарался донести такой посыл, что спорт — это всегда во благо. Лыжня — она для жизни», — подчеркнул Панжинский.

Победительницей соревнований на дистанции 1,2 километра стала Полина Барышникова из Москвы. Она отметила, что несмотря на то, что трасса была непростой — каша из снега мешала скользить, а в лицо бил сильный ветер, понимание, что соревнования помогут собрать необходимые средства для людей, страдающих онкологическими заболеваниями, дало возможность пройти эту сложную дистанцию с честью.

С каждым годом число людей, желающих принять участие в благотворительном забеге, растет. Возраст участников и физическая подготовка не важны. Главное — желание помогать другим.

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