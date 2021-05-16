Благотворительный забег «Я бегу ради детей» пройдет в Клину

Благотворительный забег «Я бегу ради детей» пройдет 5 июня на стадионе «Строитель» в Клину. Спортивное мероприятие проведут для сбора средств для Егора Хромова.

Ребенок живет с диагнозом ДЦП. Мальчик нуждается в вертикализаторе, цена которого составляет 150 тысяч рублей. Для семьи эта сумма неподъемная, поэтому родители обратились за помощью.

Начало в 11:00. Организаторы предлагают преодолеть разные дистанции: 100, 400, 600, 800 метров, один и два километра. Также спортсменов приглашают на FunRun — 400-метровый забег в смешных костюмах. Возможны индивидуальные и корпоративные старты.

Благотворительный взнос — от 300 рублей.

Детей пригласят посетить мастер-классы и сделать аквагрим.