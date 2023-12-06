Подмосковье 06 декабря 2023, 14:17 Благотворительный ужин-аукцион «12 стульев» прошел в Клину при участии народного артиста Евгения Миронова Пресс-служба г.о. Клин

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Благотворительный ужин-аукцион «12 стульев» прошел в Клину при участии народного артиста России Евгения Миронова. На мероприятии удалось собрать свыше 16 миллионов рублей, которые направят в фонд «Жизнь в движении».

Благотворительный ужин прошел в отеле Cosmos Соllection Izumrudny Les. После иммерсивной театрализованной постановки для гостей прошел аукцион — в качестве лотов представили 12 стульев, созданных известными дизайнерами и художниками.

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По словам соучредителя фонда «Жизнь в движении», народного артиста России Евгения Миронова, целью мероприятия стал сбор средств на протезирование нескольких подопечных.

Пресс-служба г.о. Клин Пресс-служба г.о. Клин Пресс-служба г.о. Клин Пресс-служба г.о. Клин Пресс-служба г.о. Клин

«Мы все собрались здесь совместить приятное это встречу с нашими друзьями, с полезным, и сделать этот вечер полезным в первую очередь подопечным нашего фонда „Жизнь в движении“, который занимается протезированием детей и у нас сегодня конкретная задача собрать необходимую сумму для протезирования нескольких ребят — девочек и мальчиков», — сказал он.

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