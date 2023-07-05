Подмосковье 05 июля 2023, 12:01 Благотворительный творческий марафон в помощь тяжелобольному ребенку пройдет в Чехове 15 июля Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

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Благотворительный литературно-музыкальный марафон «Не уставайте делать добро!» пройдет в музее-заповеднике Чехова «Мелихово» 15 июля. На мероприятии организуют сбор средств на покупку инвалидного кресла для юной жительницы оруга.

«Продолжение чеховских традиций — важная составляющая жизни музея-заповедника „Мелихово“, его ежедневной деятельности. Одна из этих традиций связана с благотворительностью», — прокомментировала генеральный директор музея-заповедника Чехова «Мелихово» Анастасия Журавлева.

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Для гостей музея-заповедника подготовят аукционы, ярмарку, встречи со спортсменами-паралимпийцами, мастер-классы и многое другое. Средства от продажи билетов в музей «Мелихово» 15 июля также направят на благотворительность.

В этом году все собранные на марафоне средства пойдут на помощь Ульяне Давыдовой из Чехова. Девочка не может самостоятельно передвигаться. Семья Ульяны живет на четвертом этаже в доме без лифта, поэтому средство передвижения девочке необходимо.

Оператором марафона в этом году выступил благотворительный фонд «Дом с маяком». Сбор средств для Ульяны продлится до 15 июля. Пожертвования принимают также на сайте фонда.

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