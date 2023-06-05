Подмосковье 05 июня 2023, 18:26 Благотворительный турнир по хоккею в поддержку участников СВО пройдет в Мытищах 9 июня

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В пятницу, в спорткомплексе «Арена Мытищи» пройдет благотворительный турнир по хоккею с участием любительских команд. В фойе откроют пункт приема гуманитарной помощи для участников СВО.

Благотворительный фонд «Возрождение Жизни» при поддержке Народного фронта проведет уже третий хоккейный турнир в Подмосковье. Ранее такие мероприятия прошли в Красногорске и Люберцах.

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Все собранные в день игры средства будут направлены на нужды участников СВО. В спорткомплексе «Арена Мытищи» будет организован специальный пункт приема гуманитарной помощи.

Матч состоится 9 июня в 13:00 по адресу: Мытищи, улица Летная, 17. Вход свободный

Губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.