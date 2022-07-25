Благотворительный турнир по гольфу провели в Подмосковье

Благотворительный турнир по гольфу провели в гольф-клубе Moscow Country Club. Он прошел в рамках международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». На турнире состоялась матчевая встреча в формате «сборная России — сборная Мира».

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проходит с 2019 года. В рамках фестиваля организуются турниры по гольфу, шахматам, керлингольфу и теннису.

«Мы всегда проводим благотворительные аукционы, средства перечисляем различным фондам, которые занимаются с больными детьми», — отметил председатель оргкомитета фестиваля, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Он был наставником сборной команды по керльгольфу, в которую вошли трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева и семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

В составе других команд так же были олимпийские чемпионы: Софья Великая, Татьяна Логунова, Анастасия Максимова, Светлана Журова, Светлана Мастеркова, Татьяна Лебедева. Победу одержали две девушки. Их команду в шутку назвали лед и пламень: Ирина Слуцкая и Елена Веснина, которая принесла очередное золото. Веснина перед каждым ударом проверяла свою стойку, правильность согнутых рук.

В турнире по гольфу между сборной России и сборной Мира, победу одержала сборная России.