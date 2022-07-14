Благотворительный турнир по гольфу пройдет в Подмосковье 24 июля

Благотворительный турнир состоится 24 июля в клубе Moscow Country Club в Нахабино. Депутаты Государственной думы сразятся с дипломатами иностранных государств, а после — олимпийские чемпионы посоревнуются в керлингольфе.

Соревнование пройдет в рамках фестиваля интеллектуальных видов спорт «Сильные фигуры» в формате «Сборная России — Сборная Мира». От России выступят государственные деятели и бизнесмены. Среди них депутаты Александр Жуков, Светлана Журова, Айрат Фаррахов, организатор Евгений Ковтун и трехкратная чемпионка России по гольфу Екатерина Малахова. А в состав «Сборной Мира» войдут дипломаты и спортсмены из разных стран: Вьетнама, Индии, Зимбабве, Кении и других.

После матча 12 олимпийских чемпионов сыграют в керлингольф. Это вид спорта, придуманный организаторами фестиваля. Задачей участников будет попытаться забить мяч в лунку или остановить его как можно ближе к ней. Также желающие смогут сразиться в шахматах с гроссмейстером Сергеем Карякиным.

Фестиваль «Сильные фигуры» проводят с 2019 года. На нем ежегодно присутствую политики, олимпийские чемпионы и призеры разных видов спорта. Подробности можно узнать на сайте сильныефигуры.рф.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные мероприятия проведут в Подмосковье этим летом.