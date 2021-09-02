Благотворительный турнир по гольфу пройдет в Красногорске 10 сентября

Дипломаты из разных стран примут участие в XXV международном благотворительном турнире по гольфу, который пройдет 10 сентября на поле «Москоу Кантри Клаб» в Красногорске. В этом году мероприятие приурочили к 100-летию со дня образования Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России.

В соревнованиях примут участие представители руководства МИД России и ГлавУпДК, федеральных и региональных ведомств, главы и сотрудники аккредитованных в России дипмиссий, основатели благотворительных фондов, а также известные спортсмены и артисты.

«За свою долгую историю мероприятие стало не только престижным спортивным событием, но и эффективным инструментом сбора средств, которые передаются в благотворительные фонды, больницы, школы-интернаты и другие учреждения», — сообщили организаторы.

На этом благотворительном празднике смогут отдохнуть и научиться играть в гольф дети. Их ждут концерты, мастер-классы и уроки по гольфу. В состав организационного комитета турнира вошли олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, актер Евгений Стычкин, политик Виктор Христенко и другие известные люди.