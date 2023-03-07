07 марта 2023, 13:21
Благотворительный театральный фестиваль прошел в Подмосковье
В Подмосковье прошел традиционный благотворительный театральный фестиваль имени Матяш «Театральная весна 2023». На мероприятии школьники Московской области выступили с лучшими постановками. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.
«Школьники Московской области подготовили совместную яркую работу, выступив с отрывком из спектакля „Золушка“. За свою работу юные актеры получили почетный диплом VI благотворительного театрального фестиваля МЭШ „Театральная весна 2023“, — отметили в ведомстве.
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Сегодня в Подмосковье работают 700 школьных театров, в которых занимаются более 30 тысяч обучающихся региона.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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