28 февраля 2023, 14:18
Благотворительный спектакль в поддержку бойцов СВО прошел в Красногорске
Благотворительный спектакль «Чтобы жить!» прошел в Красногорске. Собранные от продажи билетов и с пожертвований средства направят в поддержку бойцов СВО, сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов.
Иммерсивный спектакль показали в Доме культуры «Подмосковье» во второй раз, первый был в ноябре прошлого года. Благодаря отсутствию барьера между сценой и залом зрители смогли лучше понять посыл представления.
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«Спектакль поставлен по мотивам нескольких произведений советского писателя, участника Великой Отечественной войны Виктора Астафьева. Он посвящен любви к своей стране, своему дому и самому себе», — отметил депутат Сергей Колунов.
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Иммерсивный театр — одна из популярных форм современного интерактивного театра, где зритель полностью погружается в действие на сцене.
«Все средства, полученные с пожертвований и продаж билетов, пойдут на поддержку подмосковных военнослужащих, участников специальной военной операции. Благодарю каждого зрителя за неравнодушие к нашим героям», – заключил депутат.
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Благотворительность
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