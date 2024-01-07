Подмосковье 07 января 2024, 21:45 Благотворительный спектакль «Честное новогоднее» показали в доме-интернате в Звенигороде Хавива Фонина

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Артисты театра «Серебряные крылья» показали спектакль в психоневрологическом доме-интернате в Звенигороде. В постановке по пьесе Вячеслава Юшко «Честное новогоднее» задействованы юные актеры театра.

Как рассказала режиссер Марина Котельникова, их творческий коллектив регулярно приезжает в дом-интернат с концертами и спектаклями.

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«Мы считаем, что такие благотворительные мероприятия дают возможность проявить внимание к людям с ограниченными возможностями, и это очень нужно, прежде всего, маленьким артистам. Хотелось подарить на Рождество немного тепла особенным людям, которые находятся в доме-интернате», — подчеркнула Марина Котельникова.

Она добавила, что в постановке роли исполняют дети, но эта история-притча заставляет задуматься об отношении к людям и взрослых. Спектакль «Честное новогоднее» о том, что каждый неправильный поступок порождает зло, и победить его можем только мы сами.

10-летняя артистка театра Динара Солиджонова поделилась, что начала посещать занятия театральной студии не так давно, но ей очень нравятся уроки по театральному мастерству.

«Мы не просто приходим на репетиции, учимся правильно говорить и красиво двигаться на сцене, но много беседуем с руководителем театра о дружбе, отношении ко многим обстоятельствам и людям, которые нас окружают. Это мне нравится больше всего», — поделилась Динара Солиджонова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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