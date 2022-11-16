Подмосковье 16 ноября 2022, 15:35 Благотворительный сбор пластика на переработку в Чехове поможет купить инвалидные коляски детям

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Региональный оператор – компания «МСК-НТ» – провел экологическую акцию в округе Чехов, посвященную Всемирному дню вторичной переработки. 15 ноября в городе прошли уроки о раздельном сборе мусора и сбор пластиковых крышек, которые помогут купить инвалидные кресла для нуждающихся детей.

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Экологический урок провели 15 ноября в чеховской СОШ № 9. Учащимся шестых классов доступно рассказали о вторичной переработке отходов и том, как важно разделять мусор дома. За активное участие в экологических программах и сборе «добрых крышечек» Чеховский филиал регионального оператора «МСК-НТ» наградил 6 «А» класс школы благодарственным письмом и памятными подарками. Ребята уже три года собирают вторсырье, подавая пример ровесникам.

«В 2022 году мы провели уроки по раздельному сбору отходов для 110 тысяч подмосковных школьников. Обычно в них принимает участие около 250 школ. На одном из таких занятий мы рассказали детям, как отправить новогоднюю елку в переработку, и вместе проследили ее дальнейшую судьбу», — отметил важность формирования осознанного отношения к мусору у детей министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Самыми активными участниками акции «Добрые крышечки» в Чехове стали посетители культурно-творческого центра «Дружба» и Общественной палаты Чехова, воспитанники музыкальной школы, читатели библиотеки № 1, ребята из школ № 9 и № 3.

Собранное 15 ноября ценное вторсырье отправят на переработку, а вырученные деньги — на благотворительность. По акции «Добрые крышечки» закупаются инвалидные кресла для детей.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье создана комплексная система по обращению с отходами. Еще в 2020 году были закрыты все 39 мусорных полигонов. Созданы 11 КПО, на которых сортируют отходы для дальнейшей переработки.

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