Подмосковье 19 июля 2023, 08:23 Благотворительный проект из Химок попал в топ-5 финалистов национальной премии «Жить вместе» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Приют для бездомных людей «Теплый прием» из Химок вошел в топ-5 финалистов национальной премии «Жить вместе». В конкурсе приняли участие более 100 благотворительных проектов со всей России.

Основной задачей социально-реабилитационного центра «Теплый прием» является возвращение бездомного к нормальной жизни в обществе. Волонтеры помогают восстановить документы, найти работу, проводят оздоровительные мероприятия, оказывают психологическую поддержку, помогают в поиске родственников. Приют принимает всех.

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«У нас есть трехмесячная программа реабилитации. Человек поступает к нам и минимум три месяца находится. Мы ему делаем документы, если у него их нет, он бесплатно кушает, какое-то время живет у нас. Мы можем помочь найти работу, если это здоровый человек. Если он болеет, то мы сначала участвуем в его лечении. Мы выиграли московский грант, с этого года начали работать с департаментом труда и социальной защиты населения», — поделилась руководитель благотворительных программ приюта для бездомных людей «Теплый прием» Татьяна Соколова.

Кроме того, в распоряжении проекта находится новый социально-реабилитационный центр площадью 750 квадратных метров. Трехэтажное здание вмещает санпропускник, карантинный блок, отделение для инвалидов, медицинскую службу, административный и пищевой блоки. Одновременно там могут разместиться до 70 человек.

Также «Теплый прием» открыл специальную кожевенную мастерскую. Она рассчитана на обучение с последующим трудоустройством около 100 человек в год. Опытные специалисты научат шить кожаные сумки, ремни, кошельки и другие аксессуары, которые все желающие могут приобрести через социальные сети приюта.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

На обучение принимаются люди с инвалидностью и ампутацией нижних конечностей. В приюте организована система помощи таким людям — им изготавливаются дорогостоящие протезы. После курса реабилитации они смогут начать работу.

Ранее глава городского округа Химки Дмитрий Волошин посетил реабилитационный центр. Приют существует исключительно за счет пожертвований, поэтому директор организации Илья Кусков попросил муниципалитет оказать финансовую поддержку. Администрация округа выделила приюту субсидию в размере двух миллионов рублей.

«Такие социальные проекты исполняют очень важную миссию — помогают вернуться к нормальной жизни всем, кто попал в беду и потерял дом. Сотрудники приюта каждый день проделывают колоссальную работу», — отметил Дмитрий Волошин.

Всего на участие в национальной премии «Жить вместе» подали 700 заявок из 75 регионов России. Благодаря конкурсу люди находят единомышленников и объединяются в сообщества.

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