Подмосковье 04 июля 2023, 11:30 Благотворительный проект для детей участников СВО пройдет в Подмосковье летом

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Комитет по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы и благотворительный фонд «Вместе — ЛЕГКО» при поддержке Министерства социального развития Московской области запустят летом проект «СВОи дети».

В рамках проекта российские чемпионы и призеры Олимпийских игр посетят лагерь «Литвиново» и встретятся с детьми бойцов, находящихся в зоне СВО.

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Первое посещение запланировано на 6 июля. Спортсмены проведут для ребят тренировки и расскажут о своих победах. Всего этим летом будет организовано три таких поездки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал создать команду помощи бойцам СВО и их семьям.

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