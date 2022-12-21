21 декабря 2022, 17:37
Благотворительный музыкальный спектакль для детей провели в Химках
Коллектив выпускников Московского государственного института культуры подготовил красочное представление, которое показали в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в Химках. На спектакле побывали дети мобилизованных и ребята из малообеспеченных семей.
Яркие образы героев, авторский музыкальный материал, красивая хореография и сказочные декорации подготовили молодые культработники для детей из Химок. На представление пришли самые маленькие.
Реклама
«Такие благотворительные акции мы стараемся проводить ежегодно, чтобы дарить радость и праздничное настроение тем, кто в этом нуждается», — отметил художественный руководитель объединенной дирекции парков городского округа Химки Виталий Малеев.
Реклама
В конце представления ребятам вручили сладкие подарки.
Еще один новогодний спектакль показали в музтеатре имени Сац. На представление пригласили детей из Донбасса. Ранее в Подмосковье стартовала благотворительная акция - каждый житель может осуществить мечту какого-нибудь ребенка из Донбасса, Запорожья и Херсона.
«Этим ребятам нужна особая забота, тепло. Я уверен, что мы это сделаем, как и прежде, от чистого сердца», — отметил губернатор Андрей Воробьев.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Благотворительность
Дети
Химки
Спектакль
Новый год
Реклама
Реклама