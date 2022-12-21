Подмосковье 21 декабря 2022, 17:37 Благотворительный музыкальный спектакль для детей провели в Химках Фото: Дарья Писмаркина.

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Коллектив выпускников Московского государственного института культуры подготовил красочное представление, которое показали в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в Химках. На спектакле побывали дети мобилизованных и ребята из малообеспеченных семей.

Яркие образы героев, авторский музыкальный материал, красивая хореография и сказочные декорации подготовили молодые культработники для детей из Химок. На представление пришли самые маленькие.

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«Такие благотворительные акции мы стараемся проводить ежегодно, чтобы дарить радость и праздничное настроение тем, кто в этом нуждается», — отметил художественный руководитель объединенной дирекции парков городского округа Химки Виталий Малеев.

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В конце представления ребятам вручили сладкие подарки.

Еще один новогодний спектакль показали в музтеатре имени Сац. На представление пригласили детей из Донбасса. Ранее в Подмосковье стартовала благотворительная акция - каждый житель может осуществить мечту какого-нибудь ребенка из Донбасса, Запорожья и Херсона.

«Этим ребятам нужна особая забота, тепло. Я уверен, что мы это сделаем, как и прежде, от чистого сердца», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

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