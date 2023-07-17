Подмосковье 17 июля 2023, 16:08 Благотворительный марафон в помощь девочке из Чехова прошел в музее-заповеднике «Мелихово» Музее-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

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В музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове прошел благотворительный марафон «Не уставайте делать добро!». На собранные средства для маленькой жительницы Чехова Ульяны купят инвалидную коляску.

Оператором марафона выступил благотворительный фонд «Дом с маяком». На мероприятии организовали ярмарку изделий, созданных людьми с ОВЗ. Кроме того, в музее-заповеднике организовали аукцион, на котором разыграли такие лоты, как картина с мелиховским пейзажем, сертификат «Выходные в Мелихове» на три лица, зонт из коллекции «Носи свою историю. Чехов» и мелиховское лото.

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Перед зрителями также выступили артисты со спектаклем «Алиса. Ощущение от прочтения», музыканты и мужской хор, а все желающие смогли принять участие в цветочном мастер-классе.

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