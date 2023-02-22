Подмосковье 22 февраля 2023, 23:40 Благотворительный марафон в поддержку участников СВО прошел в Подмосковье

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Благотворительный марафон ко Дню защитника Отечества прошел в Московской области на «Радио 1». Собранные в рамках акции средства отправят на нужды участников СВО.

Гостями прямого эфира стали руководитель регионального исполкома Народного фронта в Подмосковье Юлия Белехова, народный артист России Андрей Соколов, депутат Госдумы Денис Майданов и композитор Андрей Батурин.

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Жителям региона сообщили, что акция Народного фронта «Все для победы!» продолжается. Поддержать участников СВО можно на сайте проекта в разделе «Региональные сборы». Там следует выбрать Московскую область и нажать кнопку «Поддержать» или отсканировать QR-код.

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