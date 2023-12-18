Подмосковье 18 декабря 2023, 11:20 Благотворительный марафон в Мелихове помог приобрести инвалидную коляску для жительницы Чехова Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Читать 360tv в

Ульяна Давыдова из Чехова получила новую прогулочную инвалидную коляску благодаря средствам, собранным на благотворительном марафоне в музее-заповеднике «Мелихово». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Марафон под названием «Не уставайте делать добро!» организовал фонд «Дом с маяком». На нескольких площадках прошли концерты, лекции, мастер-классы, выступления театральной мастерской «ПЛОТ», а также ярмарка изделий, созданных людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Реклама

Благодаря участникам марафона и поддержке спонсоров удалось приобрести инвалидную коляску для Ульяны Давыдовой.

Благотворительный марафон для помощи детям проводится в музее-заповеднике Чехова «Мелихово» каждый год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».