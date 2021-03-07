Благотворительный лыжный забег прошел в Химках

К благотворительному лыжному забегу от фонда «Линия жизни» в Химках присоединились 400 человек. Все они неравнодушны к судьбе трехлетней Маши Костенко: девочке нужна дорогостоящая терапия.

Два последних года ребенок живет с синдромом двигательных нарушений. Сначала родители заметили отставание в развитии, а потом врачи диагностировали хромосомную аномалию. Девочке нужна регулярная комплексная терапия, один курс которой стоит 250 тысяч рублей. На помощь родителям пришел фонд «Линия жизни», который провел благотворительный забег.

Для участия в спортивном мероприятии нужно было зарегистрироваться на забег, оплатить стартовый взнос заранее через интернет или непосредственно перед забегом. Стоимость короткой дистанции 700 рублей, длинной — 1300. На лыжню выходили профессионалы и новички.

Также организаторы предлагали закупиться сувенирами. Участники могли приобрести варежки, которые делает бабушка из Владимирской области. Также продавались маски, повязки, шапки и мешки для обуви, вода. Например, за повязку нужно было отдать 200 рублей.

Участники разминались перед стартом под руководством двукратной чемпионки мира по бодифитнесу Юлии Ушаковой.

«Мы очень давно уже с „Линией жизни“. И на моих глазах было очень много прекрасных примеров того, как фонд помогает людям. И я рада быть частью этой помощи», — сказала она.

На трех разных дистанциях стартовали 400 человек. На лыжню вышли спортсмены с ездовыми собаками, а также участники в ярких костюмах. Выступали и бабушки. Людмила Шнидникова-Гоби катается на лыжах почти всю жизнь. Сейчас ей 67, но сходить с дистанции пока не думает.

«Для меня нет чужих детей. Все дети — они дети. Я в своей семье детей не делила никогда на любимых — нелюбимых. Это же ангелы», — рассказала она.

В 2020 году такой же забег помог семье Богуш. Тогда средства на лечение собирали для их дочери Софии. Девочке требовалась дорогостоящая протонная терапия после удаления опухоли. Но сегодня это в прошлом, поэтому родные пришли на забег помогать другим.

«Это очень здорово, потому что тяжеловато нам было в тот период. И то, что протянули руку, — это большое дело», — поделилась мама Софии Богуш — подопечной фонда «Линия жизни».

Сергей Дубровинский преодолел больше шести километров и пришел к финишу первым.

«Это греет душу и до старта, и после финиша, что нашими усилиями мы кому-то еще помогаем. Едешь и думаешь: „Помогаю, помогаю“. Да, да, да, мучаешься ради кого-то», — поделился он впечатлениями.

Благодаря спортсменам удалось собрать даже большую сумму. Поэтому фонд направит часть средств в помощь другим детям. А Машу Костенко на днях положат в Московский центр детской психоневрологии.