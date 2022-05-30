Благотворительный костюмированный забег провели в Одинцове

На центральном стадионе Одинцова 28 мая прошла благотворительная акция «Я бегу — ребенку помогу!».

В ходе мероприятия были собраны средства на лекарственную и терапевтическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья Московской областной общественной организации инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир детям» Одинцовского городского округа.

В программе было три старта: «Паралимпийский забег» на 450 метров, костюмированный «Фан-забег» на 450 метров и основной забег на три километра.

На мероприятии было собрано более 200 тысяч рублей. Всего в акции приняли участие более 300 человек.

После соревнований спортсменов и гостей пригласили на мастер-классы по робототехнике, аппликации и ароматерапии.