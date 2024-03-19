Подмосковье 19 марта 2024, 22:05 Благотворительный концерт в помощь Донбассу пройдет в Химках 5 апреля Концерт в помощь Донбассу с участием Андрея Соколова пройдет в Химках 5 апреля

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Известные российские артисты примут участие в благотворительном концерте «Культура в помощь Донбассу», который состоится 5 апреля в Химках. Об этом сообщило движение «Народный фронт».

По словам организатора мероприятия, народного артиста России Андрея Соколова, собранные средства от продажи билетов направят на поддержку участников СВО. Деньги потратят на приобретение квадракоптеров, оптических прицелов, медикаментов и других средств.

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«Этот концерт — символ российской культуры, способной в трудные времена объединять людей для поддержки нашей армии, для помощи гражданам, проживающих на новых территориях, — отметил актер.

На сцену дворца культуры «Родина» также выйдут Наталья Варлей, Иван Белыш, Андрей Бриг, ВИА «Надежда», Вероника Сыромля, Александр Федорков, Светлана Лазарева, Сергей Шахин, Оксана Цах, Юлиан, Александр Антипов и группа «Катюша». Начало в 19:00.

Делегация из Химок накануне, 18 марта, поучаствовала в митинге-концерте на Красной площади, посвященном 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. На празднике присутствовали депутаты местного совета, активисты «Молодой гвардии» и жители округа.