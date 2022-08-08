Благотворительный концерт в поддержку жителей Донбасса прошел в Павловском Посаде

Гости благотворительного концерта «За Нами Россия!» смогли поучаствовать в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса, а также поддержать российскую армию, которая сейчас проводит специальную операцию на Украине.

На сцене выступили популярные артисты, исполняющие патриотические песни.

«Как говорится, с миру по нитке — голому рубаха. Кто, как не мы, поможем жителям. Потому что оказаться в такой ситуации не дай Бог никому. И приятно то, что приедут артисты и, возможно, те люди, которые не знают об акции. Узнают и сиюминутно смогут оказать какую-то посильную помощь», — отметила заведующая домом-музеем Вячеслава Тихонова Екатерина Пушкина.

Главный организатор благотворительных концертов — общественно-патриотическое движение «За нами Россия!». Его создали сами артисты, которые решили, что могут поддерживать российских солдат не только словом, но и делом. Им в проведении мероприятий помогает руководство подмосковных городов.

«Муниципалитет играет основную роль. Они нам помогают в каждом городе Подмосковья. У нас такой теплый прием! Гуманитарку просто несут и несут люди. Это просто до слез приятно. Мы понимаем, что делаем это не зря», — поделилась певица и идейный вдохновитель концерта Анна Покровская.

Счет подобных концертов уже перевалил за десять и будет продолжен. Люди продолжают нести вещи, лекарства и продукты для жителей Донбасса. Значит эти акции не должны прекращаться, считают организаторы.