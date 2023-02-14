Подмосковье 14 февраля 2023, 18:09 Благотворительный концерт в поддержку участников СВО пройдет в Клину

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Благотворительный концерт в поддержку участников СВО пройдет в Клину 19 февраля. Все средства, собранные на мероприятии, направят в фонд «ZOV». Об этом сообщила глава городского округа Алена Сокольская.

Праздничный концерт «Служу России» будет приурочен ко Дню защитника Отечества. Вход на мероприятие бесплатный. Перевести пожертвования в фонд поддержки семей военнослужащих «ZOV» можно будет через QR-код.

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«На пожертвования будет закуплена экипировка и специальное оборудование по просьбам мобилизованных клинчан, находящихся на передовой», — отметила Алена Сокольская.

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Концерт начнется в 12:00 в МДЦ «Стекольный». Перед зрителями выступят клинские коллективы: школа каратэ «Спартак», военно-патриотическое объединение «Голубые береты», «Тимуровцы», а также военно-патриотическая группа «Дозор» из Химок. После концерта все желающие смогут посетить интерактивную выставку: посмотреть и потрогать вооружение, десантное обмундирование и парашюты, а также собрать и разобрать автомат.

Впервые концерт «Служу России» состоялся в 2022 году.

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