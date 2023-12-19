Подмосковье 19 декабря 2023, 17:06 Благотворительный концерт в поддержку Луганской детской больницы прошел в Ногинске Телеканал «360»

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Благочиние Богородского округа проводит благотворительные концерты в Подмосковье. Собранные средства направят на приобретение медицинского оборудования и ремонт Луганской республиканской детской клинической больницы.

Первые шаги к восстановлению пострадавшей от обстрелов детской больницы уже сделала Балашихинская епархия.

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«Ранее мы передали больнице дорогостоящее и очень необходимое детям оборудование — „Мультифильтрат“ для гемодиализа и плазмотерапии, анализатор газов крови. Теперь нужно отремонтировать помещения. Для этого мы планируем провести еще несколько благотворительных концертов в нашем регионе», — рассказал благочинный Богородского церковного округа Марк Ермолаев.

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Необходимо около 7,5 миллионов рублей для ремонта двух отделений Луганской республиканской детской клинической больницы. После первого концерта удалось собрать 518 тысяч рублей. Это первый вклад в большой проект по восстановлению учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе, которые поддерживает семьи участников спецоперации.

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