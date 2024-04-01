01 апреля 2024, 17:23
Благотворительный концерт в поддержку юных музыкантов пройдет 6 апреля в Пушкино
Концерт в рамках благотворительного проекта «Настоящее будущего», который реализуется фондом Владимира Спивакова, состоится 6 апреля в Московском областном музыкальном колледже имени С. С. Прокофьева в Пушкино. Местные воспитанники и юные виртуозы из московских музыкальных школ исполнят отрывки из известных классических произведений.
Также свой мастер-класс для юных музыкантов проведет лауреат международных и российских конкурсов, преподаватель специального фортепиано Элеонора Казанцева.
Реклама
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Концерты
Пушкино
конкурсы
Реклама
Реклама