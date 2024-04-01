Подмосковье 01 апреля 2024, 17:23 Благотворительный концерт в поддержку юных музыкантов пройдет 6 апреля в Пушкино

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Концерт в рамках благотворительного проекта «Настоящее будущего», который реализуется фондом Владимира Спивакова, состоится 6 апреля в Московском областном музыкальном колледже имени С. С. Прокофьева в Пушкино. Местные воспитанники и юные виртуозы из московских музыкальных школ исполнят отрывки из известных классических произведений.

Также свой мастер-класс для юных музыкантов проведет лауреат международных и российских конкурсов, преподаватель специального фортепиано Элеонора Казанцева.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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