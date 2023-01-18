Подмосковье 18 января 2023, 11:48 Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошел в Краснознаменске

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Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошел в детской школе искусств в Краснознаменске. В ходе мероприятия жители округа собрали 30 тысяч рублей. Вырученные средства были направлены в городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

На сцене выступила лауреат международных и всероссийский конкурсов, солистка клуба военно-патриотической песни «Катюша» Ольга Парецкая. Руководитель «Боевого братства» Александр Исаев не смог присутствовать на концерте. В это время вместе с волонтерами он отвозил гуманитарный груз участникам СВО.

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«Нами было собрано от коммерческих организаций вещей на сумму более 23 миллионов рублей», — сообщила волонтер Светлана Толубенская.

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«Боевое братство» в Краснознаменском округе занимается поддержкой семей мобилизованных и людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. Волонтеры также собирают и отвозят гуманитарную помощь для военнослужащих в зоне СВО.

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