Подмосковье 20 февраля 2023, 10:36 Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошел в Клину

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Благотворительный концерт в поддержку участников СВО прошел в Клину 19 февраля. Собранные средства направили в фонд ZOV — единственную в округе организацию, собирающую все пожертвования и инвестиции на покупку обмундирования и оборудования для клинчан, участвующих в спецоперации.

Мероприятие прошло в МЦ «Стекольный». В фойе представили выставку вооружения и обмундирования, а экскурсии по ней проводили сами участники СВО.

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Глава округа Алена Сокольская рассказала, что помощь бойцам оказывают даже дети — в школах и колледжах они изготавливают окопные свечи, печи-буржуйки, плетут маскировочные сети.

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«Все вместе собираем средства на жизненно-важное для наших защитников оборудование и амуницию. И главное — верим! Верим в них, в наших земляков, в наших героев», — сказала она.

Присоединиться к сбору средств можно онлайн на сайте администрации округа.

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